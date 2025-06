Premiati i virtuosi della differenziata 

Prima edizione del concorso Ecoattivi, promossa dal Comune di Selargius con la società San Germano all’interno delle attività di promozione della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale.

Due i vincitori: Daniela Presicci con quasi 75.000 punti, che porta casa il primo premio, una bici elettrica a pedalata assistita, e Paolo Pibiri che con oltre 53.000 punti si aggiudica il secondo posto e un tablet. La premiazione mercoledì nella sala consiliare del Municipio con l’assessore all’Igiene urbana Gigi Gessa, insieme al referente di San Germano Giovanni Contieri e alla presidente di Achab Group Barbara Buffo.«Ringraziamo i nostri concittadini che si sono contraddistinti per una serie di iniziative virtuose», il commento dell’assessore Gessa, «oltre a conferire i propri rifiuti all’ecocentro, praticano il compostaggio domestico, partecipano alle attività informative e scelgono di muoversi a piedi o in bici per recarsi al lavoro».

