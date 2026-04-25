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Sa Dom’e Farra.
26 aprile 2026 alle 00:26

Premiati i vincitori del concorso “Città fiorita” 

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A Sa dom’e Farra sono stati premiati i vincitori del concorso “Quartu città fiorita”, promosso dalla Pro loco assieme all’associazione culturale ricreativa Sette note e più, al gruppo Foris de Beranu, a Cittadinanza Attiva Oikos e al Comune. Il primo posto è andato a Carmela Stocchino Pippia che ha allestito con fiori e piante un suggestivo angolo della sua casa campidanese in via Battisti, aperta al pubblico già in diverse edizioni di Lollas. Al secondo posto Luisella Puddu e Giuseppe Sbressa e al terzo Simona Cossu. Sono questi i premi assegnati dalla giuria. Per i social invece il vincitore è Damiano Meloni anche lui per la sua originale composizione di un’aiuola della sua abitazione.

Lo scopo del concorso era quello di favorire il decoro urbano con l’abbellimento di balconi, strade e case con fiori e piante. Al concorso potevano partecipare non solo privati cittadini ma anche associazioni, negozi e così via.Nell’occasione l’ex museo etnografico di via Porcu ha ospitato anche l’XI edizione di Plant Swap.

Un’iniziativa itinerante per scambiarsi piante, talee, semi, bulbi e accessori, per incontrarsi periodicamente; per condividere consigli utili ed esperienze di coltivazione e per conoscere nuovi appassionati di verde. (g. da.)

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