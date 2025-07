Premiati i più assidui donatori di sangue 

La cronica carenza di sangue in estate si aggrava ancora di più. Per questo i circa 270 donatori di sangue della Fidas Domusnovas, reduci dalla loro assemblea annuale, incrementano gli sforzi e auspicano che la raccolta sangue dell’8 agosto (dalle 8 alle 12 in piazza Matteotti con l’autoemoteca Asl) sia partecipatissima. «Collochiamo sempre - spiega il presidente Cesare Pintus - una delle nostre raccolte annuali in agosto proprio per contare sulla massiccia presenza di turisti ed emigrati di rientro per la festa patronale dell’Assunta. Chiediamo a chiunque possa di venire a donare». Intanto, emergono novità dall’assemblea annuale: mentre prosegue il progetto di sensibilizzazione sulla Talassemia e sul volontariato con gli studenti di terza media di Domusnovas, Villamassargia e Musei, l’associazione, grazie allo sponsor Aligò, riproporrà le borse di studio Francesco Lamieri (sospese da 4 anni) per sensibilizzare su donazione sangue e volontariato. Durante l’assemblea sono stati premiati i donatori più assidui: Daniele Madeddu, Davide Mura, Marco Manca, Sandro Pintore, Gianluca Puddu e Manuela Usai hanno superato le 10 donazioni, Sergio Fonnesu è oltre le 25, mentre Pasquale Longo e lo stesso Cesare Pintus sono oltre le 100. Premiato anche il presidente onorario Gianluigi Loi.

