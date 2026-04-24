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Iglesias.
25 aprile 2026 alle 00:32

Premiati i piccoli chef del progetto “Ricette di classe” 

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Si sono svolte ieri mattina le premiazioni della seconda edizione di “Ricette di Classe”, un progetto didattico che ha visto coinvolto un centinaio di bambini delle scuole materne e primarie di Iglesias. Come spiega Manuela Zara, responsabile di Vivenda, la società che gestisce le mense scolastiche cittadine nonché promotrice dell’iniziativa stessa, lo scopo «è quello di avvicinare i bambini alla cucina, alla conoscenza degli alimenti e all’importanza di una sana alimentazione con prodotti che siano preferibilmente provenienti dalla nostra terra». Gli alunni partecipanti, con la collaborazione del corpo docente e dei genitori, hanno approfondito la conoscenza di determinati alimenti (il tema di questa edizione riguardava i prodotti ittici) e hanno elaborato delle ricette originali che sono state poi valutate da una giuria di esperti tra cui il noto chef Luigi Pomata. La classe vincitrice è stata la 3C dell’istituto comprensorio Nivola, che ha proposto un piatto con merluzzo, mais e zucchine. Questa ricetta verrà inserita nel menù delle mense scolastiche a partire dall’anno prossimo. «Oltre all’aspetto didattico – continua Manuela Zara – c’è il progetto, portato avanti in collaborazione con la Asl e all’Agenzia regionale per lo Sviluppo in agricoltura di fare in modo che i prodotti utilizzati nelle mense scolastiche siano naturali e a chilometro zero imprimendo così una nuova mentalità con un consumo consapevole che sia a favore dell’economia interna e del territorio.

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