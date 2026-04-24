Premiati i piccoli chef del progetto “Ricette di classe” 

Si sono svolte ieri mattina le premiazioni della seconda edizione di “Ricette di Classe”, un progetto didattico che ha visto coinvolto un centinaio di bambini delle scuole materne e primarie di Iglesias. Come spiega Manuela Zara, responsabile di Vivenda, la società che gestisce le mense scolastiche cittadine nonché promotrice dell’iniziativa stessa, lo scopo «è quello di avvicinare i bambini alla cucina, alla conoscenza degli alimenti e all’importanza di una sana alimentazione con prodotti che siano preferibilmente provenienti dalla nostra terra». Gli alunni partecipanti, con la collaborazione del corpo docente e dei genitori, hanno approfondito la conoscenza di determinati alimenti (il tema di questa edizione riguardava i prodotti ittici) e hanno elaborato delle ricette originali che sono state poi valutate da una giuria di esperti tra cui il noto chef Luigi Pomata. La classe vincitrice è stata la 3C dell’istituto comprensorio Nivola, che ha proposto un piatto con merluzzo, mais e zucchine. Questa ricetta verrà inserita nel menù delle mense scolastiche a partire dall’anno prossimo. «Oltre all’aspetto didattico – continua Manuela Zara – c’è il progetto, portato avanti in collaborazione con la Asl e all’Agenzia regionale per lo Sviluppo in agricoltura di fare in modo che i prodotti utilizzati nelle mense scolastiche siano naturali e a chilometro zero imprimendo così una nuova mentalità con un consumo consapevole che sia a favore dell’economia interna e del territorio.

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