Premiati i migliori studenti 

Giovani, sportivi e studiosi. I ragazzi delle scuole di Cagliari eccellono nello sport e nella scuola. Nella giornata di ieri, infatti, il liceo Michelangelo ha ricevuto il premio come scuola più sportiva dell'anno scolastico 2022/2023. Nel pomeriggio, invece, gli studenti e le studentesse più meritevoli provenienti da vari istituti della città sono stati premiati a Palazzo Bacaredda per aver conseguito la terza media col massimo dei voti.

«Per noi questo premio è motivo di orgoglio», ha affermato il dirigente scolastico del liceo Michelangelo Raffaele Rossi. «Saper conciliare studio e sport non è semplice ma crescere in modo sano e raggiungere il successo negli studi è sicuramente ideale per i ragazzi». Sono circa 11.000 gli studenti che hanno partecipato ai campionati studenteschi, di cui 6000 provenienti da istituti superiori. Il liceo cagliaritano ha visto l'adesione di più di 300 alunni, di cui circa 70 finalisti, alcuni dei quali hanno preso parte alla finale nazionale di corsa campestre a Caorle. Una presenza importante che ha contribuito a decretare l'istituto come scuola più sportiva della provincia di Cagliari e del Sud Sardegna, riconoscimento consegnato dal rappresentante dell'Ufficio scolastico provinciale Duilio Ennas: «Tra le 40 scuole di ogni ordine e grado che hanno partecipato, abbiamo scelto di assegnare questo titolo al Liceo Michelangelo. Non solo per il numero esiguo di studenti iscritti alle gare ma anche per il coinvolgimento di ragazzi con disabilità e per le numerose attività che l'istituto propone».

Merito riconosciuto non solo agli alunni ma anche al team di docenti di educazione fisica composto da Luca Sanna, Nicola Campus, Roberta Ruggiu, Silvia Tirotto, Simone Perras e Antonella Floris, che ha lavorato alla loro preparazione, come sottolineato dal dirigente.

Sono invece 88 i ragazzi e le ragazze di vari istituti cagliaritani premiati per aver conseguito la terza media col massimo dei voti. «Uno stimolo anche per noi adulti», ha commentato il sindaco Paolo Truzzu. Una premiazione che giunge quest'anno alla sua seconda edizione, in un'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e riconoscimento delle competenze degli studenti, come spiega l'assessora alla pubblica istruzione Marina Adamo: «Riconosciamo merito al merito. La nostra amministrazione ha come obbiettivo quello di valorizzare il talento dei ragazz».

RIPRODUZIONE RISERVATA