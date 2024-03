Premiati i cittadini che si sono distinti 

Sono stati assegnati i riconoscimenti del “Premio Pro Monserrato” ai monserratini che si sono distinti vari settori. Per la prima volta da quando si tiene l’evento organizzato dalla Pro Loco – edizione numero nove - è stato conferito anche il titolo di presidente onorario dell’associazione: è andato a Marco Badas, socio storico nonché ideatore del Premio Pro Monserrato. La serata si è svolta alla Casa della Cultura. In prima fila il sindaco Tomaso Locci e l’assessora alla Cultura Emanuela Stara.

Premiati Ottavio Lai per la tradizione, Mariella Spiga per la cultura, per l’imprenditoria Maria Grazia Siddi, Antonio Massidda per lo sport e Alessio Atzeni per la letteratura. Fabrizio Serra è stato premiato nell’ambito del giornalismo, l’associazione Scout MoCa Ages per l’impegno sociale, e Ignazio Espis e Antonello Pibiri per l’eccellenza nel proprio settore (commercio e impresa edile). Il premio alla memoria è andato a Giuseppe Marras, primo sindaco di Monserrato scomparso a maggio dell’anno scorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA