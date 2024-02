Premiati i carabinieri con 50 anni di servizio  

Giornata di riconoscimenti per i carabinieri della legione Sardegna durante la visita del generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, comandante Interregionale “Podgora”.

Ieri Luongo, dallo scorso 16 dicembre al comando interregionale da cui dipendono i carabinieri non solo della Sardegna ma anche del Lazio, delle Marche, della Toscana e dell’Umbria, è stato accolto dal comandante regionale, generale di brigata, Stefano Iasson. Alla presenza dello stato maggiore della Legione, dei comandanti provinciali e dei reparti operativi della Sardegna, oltre alle rappresentanze del Cobar e delle associazioni professionali a carattere sindacale, di quella nazionale e di quella Nastro Verde, Luongo ha consegnato le medaglie Mauriziane ai militari cui, con decreto del Presidente della Repubblica, è stata conferita l’alta onorificenza per i cinquant’anni di carriera militare.

Alla fine della cerimonia il comandante interregionale si è poi complimentato per il lavoro che l’Arma svolge nell’Isola, per l’impegno e la dedizione quotidiana ai doveri istituzionali e per la costante presenza a fianco del cittadino. (m. v.)

