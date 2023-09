Premiati i campioni di nuoto 

Un risultato straordinario che è motivo di orgoglio per l’intera città. Il successo dei campioni della Water Life Sc ai Campionati Mondiali Master di nuoto pinnato è stato salutato con enorme soddisfazione dall’amministrazione e dall’intera assemblea civica, nell’ambito di una cerimonia che si è svolta a Palazzo Bacaredda.

«Il vostro straordinario successo», ha chiarito agli atleti il presidente del Consiglio, Edoardo Tocco, «è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità». L'Amministrazione ha così conferito una pergamena di merito ai nuotatori e ai tecnici della società, tornati vittoriosi a giugno dalla manifestazione iridata che si è svolta al Cairo, in Egitto. «Gli atleti della Water Life SC», si legge nelle motivazioni del riconoscimento, «hanno portato onore alla città di Cagliari e alla Sardegna con il loro straordinario impegno e talento dimostrato nel corso della competizione internazionale. La squadra ha gareggiato con determinazione e passione affermandosi come una delle più forti nel mondo del nuoto pinnato».

Nel corso della cerimonia, il presidente Tocco ha così elogiato l'impegno e la dedizione degli atleti e dei loro allenatori, sottolineando che sono un esempio per tutti i giovani cagliaritani. «Siete un esempio di determinazione, passione e impegno, e rappresentate al meglio Cagliari nel mondo», ha sottolineato, «Questa pergamena è un segno tangibile della nostra gratitudine e ammirazione per tutto ciò che avete realizzato». Plauso per l’impresa è arrivato anche dal sindaco Paolo Truzzu che per imprevisti impegni istituzionali non ha potuto partecipare alla premiazione. L’intero gruppo sportivo della ASD Water Life SC ha accolto con entusiasmo questo riconoscimento, ringraziando l'Amministrazione comunale per il supporto continuo che ha reso possibile la loro crescita e il loro successo in questa particolare disciplina.

La cerimonia, che si è tenuta ieri mattina, è stata «un momento importante per la squadra e per tutta la città di Cagliari», è scritto in una nota, «che continua a celebrare i propri campioni con grande gioia e orgoglio». L’ottimo risultato conseguito in Egitto ha portato gli atleti cagliaritano della categoria Masters sul tetto del mondo.

