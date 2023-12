Premiati gli studenti più meritevoli 

Consegnate nella giornata dello scorso martedì le borse di studio per merito scolastico attribuite dal Rotary Club Iglesias ad undici studenti. Si è rinnovato anche quest’anno il premio “Solidarnosu” destinato agli alunni residenti o frequentanti un istituto superiore nei comuni d’Iglesias, Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Musei, Portoscuso e Villamassargia. La cerimonia si è svolta nella sala “Remo Branca” del Palazzo Municipale: «Ed è stata l’occasione per far vivere un momento di soddisfazione ai ragazzi che si sono impegnati negli studi. - commenta il presidente del Rotary Club Iglesias Pino Licari - Un modo per far capire loro che l’assegnazione di una borsa di studio è qualcosa di più di un premio in denaro, ma è anche un invito a perseverare in quell’impegno continuo che permette di comprendere che, quanto seminato oggi, verrà raccolto domani».

Grazie al concorso, la decennale iniziativa del Rotary ha visto nel corso del tempo la premiazione di oltre 150 studenti: «Molti di questi - prosegue Licari - sono ormai laureati ed impegnati nel mondo del lavoro». (ad. s.)

