Premiati gli studenti-campioni  delle medie “Pascoli-Nivola” 

È l'istituto “Pascoli-Nivola” di Assemini la scuola media più sportiva della Sardegna che per l'anno scolastico 2022-23 ha fatto incetta di coppe e medaglie. Oltre trecento studenti hanno partecipato alle competizioni in quattro discipline sportive diverse: atletica leggera, corsa campestre, calcio e badminton. Le Cadette con il primo posto si sono laureate campionesse regionali e le Ragazze campionesse provinciali di Atletica Leggera. La Categoria dei Cadetti ha ottenuto il terzo posto provinciale e Gabriele Maggiore è arrivato secondo assoluto in Sardegna nel lancio del vortex nella sua categoria.

Un altro titolo di Campioni provinciali è arrivato nel Calcio con la Categoria ragazzi e ragazze misto. E ancora nel badminton la squadra dell'istituto asseminese ha ottenuto il secondo posto provinciale.

Venerdì nella scuola si è tenuta la cerimonia di premiazione alla quale hanno preso parte anche il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani, i referenti dell'Ufficio Scolastico Provinciale dell'Educazione Fisica Duilio Ennas e dell'Ufficio scolastico Regionale Antonio Murgia. I ragazzi hanno ricevuto le congratulazioni del sindaco Mario Puddu e degli assessori Francesco Murtas e Antonella Mostallino. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Roberta Matta e dei docenti di scienze motorie, Laura da Rold, Silvia Littera, Maria Giovanna Sigismondo e Marco Orrù che hanno curato la preparazione dei atleti-studenti. (c. mu.)

