Premiati gli atleti al Foro Italico Stella d’oro a Perra 

Roma. Lo sport italiano celebra i protagonisti dei propri successi con la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, alla Casa delle Armi al Foro Italico. E nel corso della cerimonia, il presidente regionale del Coni Bruno Perra è stato insignito della Stella d’oro al merito sportivo. Ha ricevuto la benemerenza dalle mani del presidente del Coni Luciano Buonfiglio insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi e al segretario generale del Coni Carlo Mornati. Questo il commento del numero uno dello sport sardo: «È un grande onore ricevere un riconoscimento così importante dalle mani del presidente del Coni e del ministro dello Sport. Condivido questa gioia con tutto il movimento sportivo della Sardegna».

I premi

Il presidente del Coni Buonfiglio ha annunciato che i portabandiera ai Giochi Invernali di Milano Cortina «saranno 4 e ci stiamo lavorando, il 22 dicembre andremo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la consegna della bandiera. Uno o due giorni prima diremo chi sono gli alfieri», dice ricordando come l'Italia sia «protagonista a livello mondiale. Non si tratta solo di vincere medaglie, ma di sottolineare l'importanza di un Paese che è sempre più protagonista nel mondo attraverso un grande gioco di squadra».

La massima onorificenza dello sport italiano, quindi, è stata assegnata agli atleti di sport olimpici e paralimpici che quest'anno hanno conquistato uno o più titoli mondiali. Tantissimi gli atleti premiati, a partire proprio da coloro che saranno protagonisti a Milano-Cortina come la pattinatrice Francesca Lollobrigida, Stefania Costantini per il curling e gli snowboarder Ronald Fischnaller e Michela Moioli. E poi ancora la nazionale femminile di pallavolo ma anche Mattia Furlani, campione del mondo di salto in lungo, e Simone Cerasuolo, capace di vincere l'oro nei 50 rana a Singapore, le squadre di scherma di fioretto e sciabola, la judoka Alice Bellandi e i paralimpici come la nuotatrice Francesca Boggioni, Ambra Sabatini, Assunta Legnante, Emanuel Perathoner e tanti altri.

