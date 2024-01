Premiati gli agenti coraggiosi 

Emozioni e applausi, ieri nella chiesa di San Pietro in Silki, per la consegna degli encomi a dieci agenti della polizia locale che si sono distinti “per eccezionali atti di merito, abnegazione e coraggio”.

La cerimonia ha avuto luogo in occasione della festa del santo patrono della Municipale, San Sebastiano, e al termine della messa officiata dall'arcivescovo di Sassari monsignor Gianfranco Saba, con il sindaco Nanni Campus e il comandante della Locale Gianni Serra a dare di persona gli encomi. Assegnati in un caso a cinque poliziotti per aver bloccato l'autore di una rapina, al termine di un lungo inseguimento e dopo aver sparato alle gomme della macchina dell'autore del reato.

Poi sono stati premiati altri quattro agenti della Municipale per aver arrestato l'autore di una rapina impropria aggravata e, infine, a un esponente della polizia locale che, fuori servizio, ha salvato un minorenne dal tentato suicidio. Quest'ultimo è riuscito a bloccarlo, a chiamare l'ambulanza ed avvertire i genitori del ragazzo. Un attimo prima che fosse davvero troppo tardi. (e. f.)

