Premiati gli addobbi natalizi 

Ieri nella sala consiliare del Comune di Elmas sono stati premiati i vincitori della seconda edizione del concorso “Addobba il Natale” che quest'anno era incentrato sul tema “Insieme per la pace”. Lo scopo era di dare spazio alla vivace creatività del territorio e fornire un'occasione che unisse tutti: un modo per dire no alle guerre che stanno affliggendo il mondo.

Tre i premi nella sezione privati che ottengono buoni da spendere nelle attività locali. I primi due sono stati assegnati rispettivamente a Barbara Marongiu e Romina Scalas dalla giuria tecnica, il terzo è andato a Sebastiano Nioi il cui allestimento ha ricevuto il maggior numero di “mi piace” coi voti espressi sulla pagina Facebook del Comune.

Nella categoria scuola il primo premio è andato alle medie dell'istituto comprensivo Monsignor Saba che vince un buono da 300 euro per una visita di istruzione, il secondo alla scuola dell'infanzia di Santa Caterina alla quale va un buono di 200 euro di materiale scolastico. (ca. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA