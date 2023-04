Premiati gli addobbi allestiti in via Cavour 

“S’arruga pò su Santu”, il concorso che premia la strada addobbata in modo esemplare in occasione della processione di S.Antioco martire, se lo aggiudica via Cavour.

L’amministrazione comunale ha messo in gara tutte le strade interessate dal passaggio della processione e, tramite una giuria di esperte, ha decretato la strada vincitrice. Per un anno, quindi, fino alla processione della 665esima edizione, via Cavour potrà fregiarsi della targa che verrà affissa all’inizio della strada con la dicitura “S’arruga pò su Santu”. «Mi fa piacere constatare che la partecipazione è stata ampia - dice l’assessore al turismo, Roberta Serrenti - le strade erano un tripudio di colori, meraviglie per gli occhi e soprattutto per il cuore. Faccio i complimenti ai vincitori, ma sono certa, che a vincere non è stata solo una strada ma tutta la comunità antiochense. Abbiamo una storia unica da raccontare e la responsabilità di conservarla e preservarla per le generazioni future. Ho dunque voluto riportare in luce il concorso per stimolare e rivitalizzare il tradizionale addobbo delle vie cittadine, perché sono certa che uno degli aspetti più interessanti della festa, anche dal punto di vista turistico, è quello identitario devozionale che si manifesta grazie al contributo della comunità che, come in questo caso, si è adoperata per abbellire le strade con decorazioni varie«.

