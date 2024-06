Premiati due musicisti 

I giovani musicisti di Pabillonis conquistano un altro podio dopo il successo dello scorso anno al concorso “Scuole in musica” di Verona. Jacopo Atzori (17anni) e Davide Pisanu (18anni), rispettivamente studenti prossimi al quarto e al quinto anno del liceo musicale “Benedetto Croce” di Oristano, hanno conquistato i primi posti nel tredicesimo concorso musicale “Città di Scandicci”, in Toscana. Grazie anche ai loro podi, che si sommano agli altri 31 conquistati dai compagni, l’istituto diretto dal dirigente scolastico Salvatore Maresca è stato il migliore e ha conseguito il premio “Nicolò Ciatti”. Jacopo, che fin da bambino suonava qualsiasi strumento gli capitasse in mano, inizia con le chitarre a 8 anni, mentre Davide ha iniziato con il pianoforte a sei anni, nella scuola civica di Pabillonis.

