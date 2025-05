Premiati 24 nuovi Maestri del lavoro 

Come da tradizione, in occasione della Festa del Lavoro si è tenuta in prefettura la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, conferite dal presidente della Repubblica.

L’importante onorificenza, destinata a ricompensare le lavoratrici ed i lavoratori che nel corso della carriera si siano distinti per particolari meriti di perizia e laboriosità, è stata consegnata a 24 nuovi Maestri del Lavoro, provenienti da tutta l’Isola ed impiegati nei vari settori produttivi.

Sono stati premiati Angela Agus (Poste italiane), Donatella Rita Ambu (Vicino a te srl), Valentina Ardu e Salvatore Cappai (Fibercop), Roberto Carta (Fratelli Pinna), Paolo Casacca (Poste), Salvatore Corona (Malesci), Michelina Dessì (Poste), Anna Lucia Galdiero (Banco di Sardegna), Giacomo Incani (Poste), Walter Lindiri (Enel), Roberto Locci (Enel), Giulio Marigliano (Poste), Paola Palmas (Csaa), Nicola Pani (Menarini), Francesca Petretto (Poste), Antonella Piras (Poste), Maurizio Piras (Enel), Maria Antonietta Rosas (Banco di Sardegna), Angela Sanna (Banco di Sardegna), Gesuina Schirru (Il gabbiano), Ferruccio Stara (Poste), Giuseppe Tavera (Generali), Matilde Vargiuu (Csaa).

