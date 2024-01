Premiate le migliori casette di Natale 

Elfé, Emerald e Materials Edp Handmade sono i primi tre classificati al concorso indetto dal Comune per le migliori casette del mercatino di Natale allestito durante le ultime festività nel Corso e in piazza Yenne. Elfé ha conquistato il primo gradino del podio con la sua casetta magica, “per la bellezza delle decorazioni, la cura nell'esposizione la coerenza con il tema natalizio e la qualità dei prodotti esposti” Una fusione di tradizione e innovazione che ha convinto la giuria che gli ha assegnato in premio anche 2.500 euro. A Romina Melis (Elfé), Federica Carta (Emerald) e Erika Pasqua (Materials) sono state consegnate delle speciali targhe ricordo. Il giro d'affari dei mercatini è stato quantificato mediamente in circa 20mila euro a testa.

«La premiazione ha dimostrato come la passione per le tradizioni natalizie possa unire la comunità, trasformando gli spazi urbani in scenari incantati durante il periodo delle festività e portando nuova linfa all'economia locale», spiega una notra del Comune. «E con un giro d'affari di circa 20mila euro a testa, le 38 casette sparse tra il Corso Vittorio Emanuele II e piazza Yenne hanno attirato numerosi visitatori e turisti incoraggiando i consumi anche nelle attività ricettive, di ristorazione e commerciali cittadine».

