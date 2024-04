Premiata start up dell’innovazione 

La selezione tra 14 mila aziende italiane, poi il premio “America innovazione”, ricevuto nei giorni scorsi a Montecitorio. Il prestigioso riconoscimento, promosso dalla Fondazione Italia Usa e dedicato agli innovatori italiani che guidano le migliori iniziative imprenditoriali nel Paese, arrivano a La Handy, start up innovativa sarda, unica dell’Isola premiata a Roma: in due anni dalla fondazione ha manifestato tenacia, perseveranza e nuove idee. Protagonisti Davide Russotti, imprenditore di Macomer, e Timoteo Ruiu, sviluppatore di software, di Norbello.

L’impresa

La Handy srl è una start up nata a Macomer per lo sviluppo di software personalizzati per i sistemi informatici. Opera sulla digitalizzazione delle imprese attraverso softwere altamente tecnologici, in grado di massimizzare le loro potenzialità, soprattutto quelle operanti in realtà remote. Ha sviluppato progetti di punta, quale la piattaforma di gestione creata appositamente per il noleggio di auto, scooter e imbarcazioni. Supporta i noleggiatori nel gestire al meglio la flotta attraverso numerosi servizi digitali. Una piattaforma mobile con un modello di business rivolto alla ristorazione, in Paesi dove le grandi multinazionali del delivery non arrivano.

Soddisfazione

«Siamo fieri di essere tra i 300 destinatari del premio, unici in Sardegna - dice Russotti - si riconoscono il nostro impegno nell’innovazione e il successo della start up nel mercato globale, a testimonianza della dedizione al nostro lavoro. Siamo grati alla Fondazione Italia Usa per l’opportunità di accedere al master in leadership, per le relazioni internazionali e il Made in Italy: ci permetterà di approfondire le competenze nelle relazioni internazionali. Il nostro moto è trasformare le sfide in opportunità».

