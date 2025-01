Premiata la vetrina di Natale più bella 

Tredici attività in campo con tredici allestimenti creativi e natalizi. Alla fine, a vincere il premio per la vetrina più bella è stato il negozio “Nel paese degli animali”, di Lisa Perra e Sonia Cannas, che ieri si è aggiudicato il primo posto del contest indetto da Comune e Pgs Sardegna. Decisiva la combinazione tra i voti dei cittadini e quelli di una giuria di giovanissimi appartenenti agli scout. A completare il podio il Supermercato Sidis e il salone da parrucchiera di Paola Medda, con la medaglia di legno che invece è andata al bar edicola Square. Per loro una targa di partecipazione, mentre ai primi due classificati sono andati anche due corsi gratuiti per la sicurezza sul lavoro. In più, la possibilità di essere assistiti nella creazione del sito web dell’attività. Alla cerimonia di premiazione, in piazza Maria Vergine, l’assessora al Commercio Fabiana Boscu ha definito il concorso “un piccolo inizio per metterci in gioco. Non può essere la sola formula per rilanciare il commercio, ma speriamo sia la partenza di un percorso per lavorare insieme ai commercianti”. L'anno prossimo l’evento “verrà riproposto prendendo le parti positive di quest’anno e migliorando quelle negative”.

