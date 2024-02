«Premiata la nostra proposta»  

Circa venticinquemila voti in tutta l’Isola, più di seimila nel collegio di Cagliari ma soprattutto oltre seimila in quello (nettamente più piccolo) di Nuoro. Sopra (di poco) la Lega e (nettamente) l’Udc, due partiti “strutturati”, complessivamente conquista voti per oltre il 4%. Per Alleanza Sardegna-Partito liberale italiano una vittoria. «Il voto premia questo matrimonio tra noi, liberali, e gli autonomisti di Alleanza Sardegna», dice il segretario nazionale del partito liberale Roberto Sorcinelli. «Questa nuova formazione di ispirazione autonomista-liberale è adesso, in Sardegna, una cosa sola e gli elettori hanno premiato la nostra proposta. Che, peraltro», aggiunge il segretario, «abbiamo presentato in un lasso di tempo molto breve. Per questo motivo, siamo molto soddisfatti e da qui partiamo per costruire una nuova proposta in vista dei prossimi appuntamenti». Il riferimento è alle elezioni comunali ed europee di giugno. «Ci saremo per il Comune e per le europee», conferma Sorcinelli. «Il nostro obiettivo è far sì che la Sardegna sia degnamente rappresentata in Europa. Oggi il popolo sardo non è adeguatamente rappresentato per colpa di quel contorto abbinamento con la Sicilia. Tutte le forze politiche devono essere unite per cambiare questo meccanismo penalizzante per l’Isola», aggiunge.

Poi il giudizio sul voto di Cagliari che non ha premiato il sindaco Paolo Truzzu. «Paga scelte coraggiose, giuste e politicamente impopolari», dice. Il riferimento è ai tanti cantieri aperti nel capoluogo che hanno creato disagi soprattutto al traffico. «Grazie a questi cantieri Cagliari sarà una città più moderna, e il merito è dell’amministrazione comunale». ( ma. mad. )

