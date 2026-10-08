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Ghilarza
09 ottobre 2026 alle 00:51

Premiata la fiaba sulla pace 

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Una fervida immaginazione e l’amore per la scrittura da sempre caratterizzano Raffaela Porcu. La scrittrice di Ghilarza ha vinto il primo premio nella sezione “Fiabe e favole edite” del Festival internazionale di Officina Mediterranea, alla terza edizione. Nei giorni scorsi ad Alba Adriatica è stata premiata l’opera “Una fiaba per la pace”. «Una cara amica dell’Abruzzo, Manuela Rotili, ha insistito perché partecipassi – spiega . Anche lei scrive favole e spesso ci confrontiamo. È stata lei, perché io ero impossibilitata, a ritirare il mio premio».

Protagonisti delle sue fiabe sono i suoi 5 figli e gli otto nipoti, ovviamente nei panni di principi e regine. «Tutte le fiabe hanno un finale che insegna qualcosa: la bontà, la fratellanza tra i popoli, il no alle guerre» aggiunge. «La fiaba premiata, tra realtà e fantasia, è scritta per la pace nel mondo. L’ho anche donata a re Carlo III e alla regina Camilla di Inghilterra».

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