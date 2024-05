Premiata la banda Giuseppe Verdi 

La vita è una lunga sinfonia. E nel caso della banda Giuseppe Verdi di Sestu, diretta da Claudio Corrias, la musica suona senza pause dal luglio 1895. L’ultimo successo è stato pochi giorni fa, quando si è aggiudicata il premio “Migliore banda sinfonica”, al Festival Internazionale delle bande di Giulianova.

L’Isola nel mondo

Accanto ai sestesi si erano esibiti complessi polacchi, messicani, ungheresi e italiani. «Quando usciamo fuori la differenza si sente», proclama con giusto orgoglio il presidente Raffaele Pili, 57 anni, che suona l’eufonio. «Portiamo sempre la musica e la cultura sarda, con i costumi, la bandiera, e tanto studio». E anche a Giulianova hanno proposto “Una fantasia di musica sarda”, un medley che comprende “No potho reposare”, “Nanneddu meu”, “Ave Maria”, “Procurade ‘e moderare”, arrangiato dal docente e compositore Christian Cassinelli. Quarantadue componenti, dai 15 ai 78 anni, la banda offre anche corsi di propedeutica musicale; c’è chi sceglie uno strumento, e chi la voce. «Prendiamo per mano chiunque entra qua e non lo lasciamo», dice Margherita Tidu, 20 anni, che come strumento ha scelto il sassofono.

Una grande famiglia

Per Roberta Nioi, 27 anni, anche lei sassofonista, «tra noi c’è una unione che spesso notano anche le altre bande. Un’aria di famiglia”. Una lunga storia iniziata quasi 129 anni fa. «Qui si creano famiglie», continua Pili. «E non è raro a Sestu avere un parente o un amico vicino alla banda», aggiunge Matteo Matta, 29 anni, corista, «io ho cominciato ispirato dai miei nonni e da mia madre».

Il giorno della gara «c’era un po’ di ansia, quella giusta che dà la carica, e la gioia di far sentire la nostra musica tradizionale», continua Nioi. In tutti questi anni di successo c’è un fattore chiave; «ed è la nostra sede, un piccolo museo con i nostri strumenti antichi e moderni, i trofei, e soprattutto, per fortuna abbiamo un posto nostro dove poter provare. Non tutte le bande ce l’hanno». Un legame fortissimo di musica e di cuori, cementato anche dalle trasferte: “i viaggi ci fanno crescere insieme, siamo stati anche in Spagna o Svizzera, attesi dai sardi ma anche da chi voleva conoscere la Sardegna”, continua Matteo. Tanti ricordi per tutti, specie per il veterano Marco Ferru, 68 anni, versato nel bassotuba. «Qui ci sono nato, da piccolo correvo dietro alla banda, come un cagnolino. La nostra forza sta anche nel fatto che non siamo a scopo di lucro, per questo è una vera passione». Nel futuro ci sono tanti altri concerti: il primo per la festa di San Gemiliano, a settembre. E poi chissà. «Magari al festival Flicorno d’Oro, a Riva del Garda», conclude Pili.

