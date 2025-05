Premiata ditta Muzzi-Oliveira-Silva 

È il 21 gennaio 1996 - 1ª giornata di ritorno - e il Cagliari ospita al Sant’Elia l’Udinese. I rossoblù, guidati da Trapattoni e con ben altri obiettivi ai nastri di partenza, sono tredicesimi in classifica - reduci da 3 sconfitte consecutive, 9 totali in 17 giornate - e con sole 13 reti vantano l’attacco peggiore del torneo. Ma contro pronostico il Cagliari, preso per mano per lunghi tratti da capitan Firicano, vince 4-1 centrando così un successo fondamentale per la serenità dello spogliatoio.

Si parte e dopo 5’ il match prende una piega favorevole ai ragazzi del Trap: il portiere friulano Battistini tocca con le mani il pallone fuori dall’area e viene espulso. Il Cagliari attacca e passa al 30’ con Muzzi, inserito da Trapattoni al posto di Bressan per sfruttare l’uomo in più, che trasforma in rete un’azione impostata da Villa e Oliveira. Raddoppia in chiusura di tempo proprio Lulù Oliveira con una gran botta di destro. Dopo una timida reazione dell’Udinese che accorcia le distanze al 67’ con Bierhoff, il Cagliari riprende a spingere e chiude i conti con Dario Silva al 70’ e Villa all’87’ che sfruttano entrambi due calci d’angolo dello specialista Oliveira. Il 13 Febbraio successivo, dopo l’undicesima sconfitta, Trapattoni rassegnerà le dimissioni sostituito da Bruno Giorgi.

