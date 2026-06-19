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Tortolì.
20 giugno 2026 alle 00:20

Premiata a Roma la cantautrice Simona Mascia 

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Doppio riconoscimento nazionale per la cantautrice tortoliese Simona Mascia. La giovane artista è stata premiata a Roma in due importanti concorsi musicali, confermandosi tra le voci emergenti più interessanti del panorama musicale sardo. La cerimonia si è svolta nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Con il brano "Like in the 50's" ha conquistato il primo premio nella sezione Canto Pop del Premio Donne D'Amore, manifestazione dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e alla promozione dei valori del rispetto e dell'inclusione attraverso l'arte e la cultura. A consegnarle il riconoscimento Virginia Barrett, attrice, musicista e fondatrice dell'associazione Naschira, promotrice dell'iniziativa. “Fairy Godmother on Holiday” è il brano che le ha permesso di ottenere il primo posto nella categoria Big del concorso nazionale Il Vinile d'Argento, il premio le è stato consegnato dal maestro Vince Tempera, compositore e direttore d'orchestra, presidente della giuria. Trent'anni, Simona Mascia coltiva la passione per la musica fin dall'infanzia. Ha iniziato lo studio del pianoforte a dieci anni e nel tempo ha approfondito la propria formazione nel canto e nella composizione. «Un sogno ricevere questi riconoscimenti», ha commentato, ringraziando tutte le persone che l'hanno sostenuta. (f. me.)

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