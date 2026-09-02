Premi internazionali per i vini della Trexenta 

Nuovi riconoscimenti internazionali coronano i prodotti vitivinicoli della Trexenta. La Cantina Nuovi Poderi della famiglia Giuntelli nelle campagne di Sisini, piccola frazione di Senorbì, porta a casa encomi di rilievo nell’edizione 2026 della selezione “The WineHunter award” curata dalla commissione del celebre Merano WineFestival.

Il risultato più prestigioso va al Taja 2024 (Nasco di Cagliari Classico Doc), che conquista il bollino Platinum, massimo riconoscimento per la produzione enologica nazionale.

A confermare l’alta qualità della proposta della Cantina (la prima privata in Trexenta) si aggiungono le valutazioni ottenute dalle altre etichette della gamma: il Fadas 2025 (Isola dei Nuraghi Classico Igt) è stato premiato nella fascia Gold, il vermentino Istrale Black Label 2025 e il cannonau Ojè 2024 hanno avuto il premio nella fascia Red.

«Questi riconoscimenti sono un premio alla nostra intuizione di valorizzare appieno i vitigni autoctoni della Trexenta», sottolinea Marco Giuntelli, che manda avanti l’azienda insieme al figlio Luigi, alla moglie Silvia e a un gruppetto di fidati collaboratori.

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