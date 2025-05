Premi ai migliori atleti, mercoledì si celebra lo sport 

Lo sport al centro, protagonisti i ragazzi e le ragazze campioni ogni giorno, che si dedicano a una passione e a tenersi in forma con i valori giusti. Il Comune di Sestu dà il via alla prima Festa dello sport che si terrà mercoledì alle 18 nell’aula consiliare del municipio in via Scipione, con le giocatrici del Cagliari calcio a fare da madrine, per premiare le eccellenze sestesi.

Sarà una festa per tutti con oltre cento premi da distribuire. I motivi di orgoglio di certo non mancano con decine di associazioni sportive: dal calcio al taekwondo, dal basket alla pole dance, spesso con vincitori in gare internazionali. «Siamo molto orgogliosi dei nostri atleti grandi e piccini, Sestu ha sempre avuto una tradizione sportiva fatta di eccellenze, premiarli è un modo per ringraziarli e incentivarli, perché lo sport crea contatti, legami e interazioni con le regole, ma soprattutto con il divertimento, l'amicizia e il rispetto», dichiara l’assessore a Sport e Servizi Sociali Mario Alberto Serrau, «grazie anche alle famiglie che fanno tanti sacrifici per farlo praticare ai figli, è un investimento sul futuro».

Un tema importante in cui il Comune vuole essere presente: «Il nostro ruolo è metterci a disposizione supportando e sostenendo queste piccole e meravigliose realtà con tutte le risorse disponibili», conclude la sindaca Paola Secci.

