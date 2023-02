Premi a bottarga e formaggio 

Ci sono anche tre realtà ogliastrine tra quelle premiate a Milano all'Italy Food Awards, gli oscar che conferiscono il bollino d’eccellenza agroalimentare ai migliori produttori del panorama nazionale.

La cooperativa pescatori di Tortolì conquista la menzione d’eccellenza nella categoria Prodotti Ittici con la Bottarga Peschiera Reale d’Ogliastra 1316. Due premi vanno al caseificio Silvio Boi e al caseificio della cooperativa Sant’Antonio Tertenia. Sponsorizzato da Crai, e patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, dalla Regione Sardegna, Puglia e Piemonte, dall’Agenzia Laore e da Coldiretti, ha visto la partecipazione di oltre 2000 aziende in 12 categorie.

Arbatax

Dopo i tanti riconoscimenti, tra gli ultimi Sardinia Food Awards, il muggine selvatico dei pescatori ogliastrini arricchisce il suo medagliere con un altro importantissimo riconoscimento nazionale.

«Siamo felici per questo nuovo riconoscimento che gratifica il duro lavoro dei nostri soci. La vita del pescatore non è facile – dice Luca Cacciatori, residente della Cooperativa Pescatori Tortolì – e produrre una bottarga di nicchia come la Peschiera Reale d’Ogliastra 1316 è per noi un vanto che ci rende orgogliosi. Stiamo lavorando a una ulteriore linea di prodotto che siamo certi lascerà tutti a bocca aperta. Ringrazio tutti coloro che rendono possibili questi risultati».