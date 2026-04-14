Prelievo multiorgano, una nuova chance per quattro pazienti 

Nuovo prelievo multiorgano al Policlinico “Duilio Casula”. Nei giorni scorsi, grazie al consenso in vita espresso da una donatrice di 61 anni, sono stati prelevati con successo quattro organi idonei per il trapianto: cuore, fegato e reni. Un intervento reso possibile grazie alla generosità della donna che ha permesso di dare nuova speranza a chi era in attesa di trapianto. Il buon risultato del prelievo è stato frutto di un lavoro multidisciplinare con la partecipazione di specialisti provenienti dal continente e regionali, guidati dal dottor Marcello Saba, coordinatore trapianti locale dell’Azienda ospedaliero-universitaria in collaborazione con il Centro regionale per i trapianti, diretto dal dottor Lorenzo D’Antonio. «Un sentito ringraziamento», dice Saba, «alla paziente che con il consenso alla donazione ha reso possibile tutto questo e ha regalato nuova vita a diversi riceventi in attesa di trapianto. Inoltre, vogliamo rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia».

«L’attività di osservazione e di prelievo d’organo», spiega il coordinatore trapianti dell’Aou, «è stata resa possibile grazie alla disponibilità di tutti i professionisti coinvolti che con senso di dedizione e con professionalità hanno permesso di raggiungere il risultato sperato. Ringraziamo tutti gli operatori del Policlinico, dell’Anestesia e rianimazione, il Laboratorio analisi, la Direzione medica aziendale e il servizio ambulanza che ha organizzato il trasporto dell’equipe e degli organi», ha concluso Marcello Saba.

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