Prelievi in ospedale: coda in piedi e disagi 

Disagi a non finire per i pazienti che devono fare i prelievi del sangue nella sala che si trova all’ingresso dell’ospedale di San Gavino. Lo denuncia con forza uno dei presenti Luca Vaccargiu, 52 anni, referente del gruppo “Cittadini Attivi”: «La situazione che si crea è assurda e vergognosa. Ieri c’erano oltre 30 persone in attesa, accalcate all’ingresso. Nella sala ci sono solo sette posti a sedere che purtroppo non bastano per far star comode tutte le persone anziane o ammalate e per di più fino alle 8.15 è presente all’ufficio ticket solo un operatore».Scarse anche le indicazioni per i pazienti. «Sembra che gli operatori allo sportello dirigano il traffico (non sempre con modi gentili) – aggiunge Luca Vaccargiu – rispondono alle domande degli utenti senza alcuna riservatezza. Al contrario, si assiste a una violazione della privacy delle persone. Dopo la regolarizzazione del ticket gli operatori ti fanno spostare per attendere nel corridoio della radiologia, dove passano davanti tanti pazienti sia in carrozzina che in barella, assistiti dal personale sanitario. Per fortuna almeno il personale addetto ai prelievi è sempre molto gentile e professionale nel prestare la giusta attenzione a tutti indistintamente».

Intanto Sergio Pili, direttore sanitario dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria deve fare il conto con gli spazi limitati: «Conosciamo bene il disagio e ci rendiamo conto che la condizione dei pazienti è sacrificata. Purtroppo la struttura dell’ospedale non consente di offrire un servizio nelle condizioni ottimali, ma stiamo cercando di modificare alcune situazioni lavorando da tempo per migliorare molti aspetti, e lo dimostrano i tanti cantieri aperti. Tutto questo in attesa della realizzazione del nuovo ospedale».

