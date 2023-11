Prelievi di contanti col Pos nei negozi  e nelle tabaccherie 

Aprire al prelievo direttamente dal Pos, per aiutare soprattutto le aree interne o i piccoli Comuni dove ormai si trova con difficoltà uno sportello bancomat. C'è spazio anche per spingere la circolazione dei contanti nella manovra «cauta e prudente» che Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti vorrebbero il più possibile blindata. Tanto da imbarcare già diversi microstanziamenti che tradizionalmente sono appannaggio degli emendamenti parlamentari. E da rimediare a un pasticcio sul tax credit per il cinema prima ancora di entrare nella fase delle modifiche.

Il tetto al credito d'imposta anche sui compensi di attori e registi, presente in tutte le bozze ma scomparso dalla versione finale del ddl, è già ricomparso attraverso un’errata corrige inviata al Senato il giorno dopo l'invio formale del testo. Non basterà invece questo escamotage per specificare, come chiede Fi, che la criticata tassa maggiorata sugli affitti brevi non si applica alla prima casa data in locazione. La stesura della norma nel testo ufficiale non esonera infatti il primo immobile, ma lascia la cedolare secca al 21% solo in caso di affitto breve di una sola casa. La modifica potrebbe arrivare nel decreto anticipi, diceva - mentre al Senato si apriva la sessione di bilancio - il forzista Dario Damiani. Anche se non appare tecnicamente semplice modificare ora una misura - quella della legge di Bilancio - che ancora di fatto non esiste perché la Manovra entra in vigore dal primo gennaio 2024.

Si vedrà già da oggi, perché scade il termine perle richieste di modifica al decreto collegato alla Manovra, che non è stato altrettanto blindato dall'imperativo “zero emendamenti”. Di sicuro le opposizioni si preparano a dare battaglia proprio via emendamento a una Manovra «senza anima né visione del futuro», come dice la segretaria del Pd, e «con una pioggia di tasse», punta il dito il capogruppo di M5S, Francesco Silvestri.

