Prelibatezze e pane appena sfornato  Tutti a Tertenia per Su biginau antigu 

Per scoprire come si viveva nel lontano passato bisogna visitare Tertenia. È d’obbligo la tappa serale, oggi, a Su Biginau antigu, rassegna che rievoca la quotidianità dei secoli scorsi. Vecchie case, cortili, botteghe artigiane si vestono a festa per l’occasione. Oggi il centro più a sud dell’Ogliastra offre il meglio di sé con l’edizione numero 19 della manifestazione che cattura sempre l’interesse di migliaia di persone, turisti in particolare.

Viaggio nel paese

Tutti affamati di buon cibo, cultura, divertimento e relax. Un evento per vivere un tuffo nel passato, ripercorrendo tradizioni e costumi di un borgo dall’atmosfera romantica. La comunità racconta la propria storia mettendo in mostra tasselli di un incantevole mosaico che ruota tutt’attorno alla piazza dell’ex scuola materna, fulcro della festa che comincia alle 19.

Ventotto tappe

L’organizzazione - Comune, Pro loco e parrocchia - regala la visione di suggestivi angoli del paese che fu, allestendo 28 punti d’interesse, tra stand ed edifici, lungo un tracciato che profuma di storia. Da mangiare ce n’è per tutti i gusti. Bisogno solo avere appetito, per il resto l’organizzazione non fa mancare nulla. Dagli antipasti ai primi per proseguire con secondi, contorni, dolci, dessert e bevande artigianali. Il menù è ricco, a cominciare dallo stando numero 1 dove sono in vetrina is coccois de patata e coccois de corcoriga. Girando l’angolo ci sono i culurgionis arrosto e l’antipasto tipico. Via via salsicce arrosto, patate al cartoccio, lumache al sugo, fregula, arrosto di maialetto, arrosto di pecora e malloreddus, assaggi di formaggi, la favata e le sebadas. Tutto qui? No. Perché ci sono i dolci sardi decorati, su civarxiu (pane tipico), miele locale accompagnato da pane appena sfornato, la degustazione dell’olio, delle birre artigianali e de su pani pintau realizzato dall’associazione culturale Pintadora, presieduta da Rosalba Deiana, che con le sue produzioni, firmate da adulti e bambini, brilla nei concorsi di mezza Europa.

Antichi costumi

Durante la manifestazione saranno riproposti la lavorazione del legno e la tosatura delle pecore. Da non perdere il tour del paese attraverso i murales e i musei, più mostre di pittura, di candele artigianali, is pipiasa de sappulu, l’esposizione di maschere terteniesi curata dall’associazione Su Maimoni e Is Ingestusu e infine su imperdau (il lastricato). Lungo il percorso si possono visitare anche la chiesa parrocchiale dedicata alla Beata Vergine Assunta e il museo del costume sardo, allestito in via Andrea Doria. Per quest’anno resta fuori dai luoghi d’interesse il museo civico Albino Manca: nell’edificio ottocentesco la galleria ospita le opere dell’artista locale, che visse la sua carriera artistica tra Roma e New York, è sottoposta a lavori di restauro. Tra le vie dell’abitato le esibizioni itineranti del gruppo folk Santa Sofia di Tertenia, gruppo Maimone, Tenores Murales di Orgosolo, compagnia teatrale Barbariciridicoli e del gruppo launeddas con Andrea Contu e Nicolò Piroddi.

