Prelec: sono pronto per Venezia 

Nik Prelec ha vissuto tutto di corsa. I contatti col Cagliari e l'acquisto definito nell'ultimo giorno di mercato, l'arrivo immediato in città e, pochi giorni dopo, subito l'esordio nell'assalto finale contro il Modena. Per lui già tre presenze e, viste le assenze di Lapadula e Pavoletti, Ranieri pensa a dargli una maglia da titolare contro il Venezia. Prelec («si pronuncia Prelez», chiarisce) non trema certo: «Anche perché ho già giocato da titolare, contro il Benevento. Sono pronto».

Grazie Cagliari

Dalla Primavera della Sampdoria, dove Ranieri lo aveva studiato, al Cagliari, passando per l'Austria, al Tirol, dove ha conosciuto il calcio dei grandi. Ora per Prelec c'è l'esame Serie B: «È difficile, certo, ma quando arrivi in un club così ben organizzato, tutti ti aiutano a metterti a tuo agio e fare bene per la squadra. In Austria ho vissuto un calcio più complicato rispetto alla Primavera, c'è più forza fisica, si deve correre tanto. Ma per me non è un problema».

Vado al massimo

Prelec studia da Pavoletti e Lapadula («sono qui per aiutare la squadra e da loro posso solo imparare»), ma proprio l'assenza delle due bocche da fuoco potrebbe aprirgli la strada per una maglia da titolare al “Penzo”: «Già col Benevento ho giocato dall'inizio, per me non sarebbe un problema». E a proposito della gara col Benevento, Prelec ricorda quel “quasi gol” su assist di Mancosu: «Ci ho pensato tanto, ma ormai questo è passato, preferisco guardare avanti e migliorarmi». Con l'aiuto di Ranieri: «Il mister mi dice di fare quello che ho sempre fatto, di stare tranquillo e pensare solo a dare il massimo». A prescindere dai moduli: «Mi piace giocare con un'altra punta al mio fianco e un trequartista, come contro il Benevento, ma posso anche giocare da solo, non sarebbe un problema. Idoli? Mi ispiro a Giroud, anche se io sono più veloce».