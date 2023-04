Prelec, professione guastatore 

Nik Prelec ci ha provato per tutti gli 81’ in cui è rimasto in campo in Pisa-Cagliari, ma pur mettendoci grande impegno e qualche giocata di qualità il suo primo centro in rossoblù è ancora rimandato. Ieri non si è sbloccato solo a causa di Antonio Caracciolo, difensore della formazione toscana che al 26’ ha murato un suo sinistro in piena area di rigore che - senza la deviazione - si sarebbe molto probabilmente trasformato nel vantaggio. «Non ho rivisto l’azione ma sapevo quando ho tirato che se non l’avesse toccata sarebbe andata in porta», la certezza del giovane attaccante sloveno pur senza aver guardato le immagini. «Peccato per il gol sfiorato, la deviazione è stata decisiva ma continuo a lavorare. Do tutto in campo, cerco di aiutare i compagni con la mia posizione». Un aiuto che gli arriva anche da Lapadula, col quale l’intesa in due mesi è mezzo è già buona: «Mi trovo bene con lui. Mi aiuta tanto, corro per lui e ricevo consigli per dialogare: ci troviamo bene. So che se non segno io, lui può arrivare al gol con le sue qualità, esperienza e grinta».

Supporto dalla panchina

Se Prelec è arrivato a Cagliari nella seconda metà di gennaio, preso a titolo definitivo dagli austriaci del Wsg Swarowski Tirol firmando un contratto fino al 30 giugno 2026, è anche per una buona parola messa da Claudio Ranieri. I due si erano già conosciuti alla Sampdoria, quando l’attaccante era stato aggregato più volte dalla Primavera nella stagione 2020-2021 ma senza esordire. Il classe 2001 è contento di avere a che fare con un allenatore di questo calibro: «Ti dà molta carica quando ti vuole uno come lui», afferma, «anche quando ero più giovane, alla Sampdoria, mi dava fiducia portandomi spesso in panchina. Mi trovo bene con lui, sono felice che mi stia dando l’opportunità di giocare. È un bravissimo allenatore, anche se ha trovato una squadra in crisi l’ha riportata in alto. Per noi è molto importante». Lo stesso Ranieri l’ha elogiato ieri nel dopo gara: «Prelec ha fatto un grande incontro, si è dato da fare ed è stato nel cuore della difesa avversaria».

Salire dai playoff

Con 14 pareggi in 32 giornate (record per la Serie B) il Cagliari ieri è scivolato al sesto posto, con l’obiettivo per le ultime sei partite della stagione regolare di migliorare la posizione di accesso ai playoff (evitando se possibile il turno preliminare). Prelec dà uno sguardo al rush finale: «Sappiamo benissimo che in classifica siamo molto stretti e che ci sono pochi punti di differenza. Ma noi vogliamo vincere quante più partite possibili e arrivare in alto». Sul match disputato ieri a Pisa: «Loro sono partiti forte dal primo tempo e siamo rimasti un po’ sorpresi, però nel secondo tempo secondo me li abbiamo mangiati. Potevamo vincere, ma potevano farlo anche loro. È stata una partita molto difficile». Sabato alle 16,15 arriva il Frosinone capolista e per Prelec ci sarà una nuova opportunità per trovare il primo gol con la maglia del Cagliari. E magari pure la vittoria.