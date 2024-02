«Prego anche per il figlio omicida»

Un cielo cupo incombeva ieri su San Gavino, simbolo della tristezza e del cordoglio di un’intera comunità per la morte della 76enne Maria Atzeni e l’arresto per omicidio del figlio di lei, Simone Uras, 43. Il sindaco Carlo Tomasi ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali.

«Ogni morte violenta è drammatica – riflette il vescovo Roberto Carboni – ma lo è ancora di più quando avviene per mano di una persona della stessa famiglia. Sarà compito degli inquirenti comprendere le dinamiche di ciò che è accaduto. Il nostro pensiero e la nostra preghiera vanno alla signora Maria ma non dimentichiamo il figlio che l'ha uccisa: forse preda di se stesso e della propria aggressività, non ha saputo gestirla. Prego anche per lui».

L’autopsia

Ieri pomeriggio l’autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla pm Nicoletta Mari, ha confermato che l’anziana pensionata è stata uccisa: morte per soffocamento – stando al primo riscontro – con un esito che rispecchierebbe quanto già accertato nelle prime ore di indagine dai carabinieri. Per avere maggiori certezze bisognerà attendere gli esami istologici ma già entro una settimana la Procura potrebbe avere una prima sintesi della consulenza medico-legale, con l’esito degli accertamenti di ieri.

A difendere il figlio della donna, Simone Uras, è l’avvocato Andrea Nanni, nominato d’ufficio e confermato dall’indagato.

Il dolore del paese

«Siamo addolorati – conferma l’assessora alle pari opportunità Silvia Mamusa – soprattutto perché questo fatto terribile è accaduto in ambito familiare: c’era un disagio affrontato con i servizi socio-sanitari ma imprevedibile nel suo epilogo. Tutta la comunità manifesta vicinanza a tutti i familiari con la massima delicatezza e discrezione necessaria». Un invito ad aiutare chi è in difficoltà arriva da Luca Vaccargiu, referente del gruppo Cittadini Attivi: «Sono notizie che non avremo mai voluto sentire, cariche di profonda tristezza e immenso dispiacere per tutti. Questa tragedia ci insegna a tenere alta l’attenzione verso tutte quelle situazioni che potrebbero non sembrare così a rischio: spesso nascondono molto più di quanto riusciamo a vedere con i nostri occhi e necessitano di una mano d’aiuto in più».

