Pregiata in cucina, preziosa nell’arte Festa per la Cipolla Dorata di Banari 

Arrosto, in composta come accompagnamento alla carne, essenziale per una lasagna bianca, in vellutata per un tocco speciale ai ravioli di ricotta mustia e purpuzza. Il bulbo generoso può arrivare sino al chilo e mezzo, con le tuniche esterne dorate che le danno appunto il nome. Preziosa in cucina, celebrata nell'arte da Giuseppe Carta, banarese Doc. La Sagra della Cipolla Dorata di Banari esalta il prodotto tipico del borgo in pietra rossa con una due giorni di eventi che vanno oltre il gastronomico e riguardano anche l’arte, la musica, i laboratori e le escursioni nel territorio in bici o a piedi. Sabato e domenica ritorna la manifestazione coordinata dalla Proloco con il sostegno del Comune di Banari e il patrocinio della Regione Sardegna, inserita nel network Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari.

La cerimonia

Uno dei momenti clou sarà la consegna del Premio Cipolla Dorata 2026, una scultura in bronzo lucente realizzata da Giuseppe Carta, che con le sue germinazioni capaci di decantare i frutti della terra ha esposto con successo in tutto il mondo: da Pietracina all'Azerbaijan, dalla Costa Smeralda alla Costa Azzurra francese, da Genova alla Cina. L'anno scorso il prestigioso trofeo è stato assegnato a Gianfranco Zola, sabato verrà consegnato alla violinista Anna Tifu. Giuseppe Carta spiega: «Come la cipolla dorata fa bene al corpo, la musica della violinista cagliaritana Anna Tifu fa bene all’anima».

La cerimonia avrà inizio alle sabato alle 18.30 in via Piazza Umberto I con l'esibizione de Su Cuncordu Banaresu guidato da Silvio Nappi. La rinomata “scultura in movimento” sarà consegnata ad Anna Tifu da Giuseppe Carta assieme alla presidente della Proloco Sabrina Fiori e al sindaco Francesco Basciu. Subito dopo saranno assegnati i riconoscimenti a chi abbia contribuito e saputo valorizzare la cipolla banarese e al produttore che abbia coltivato il bulbo più grande. Dopo la consegna dei premi, l’inaugurazione ufficiale degli stand enogastronomici, che quest’anno coinvolgono le proloco di Banari, Uri, Usini e Porto Torres, con un menù ricco specialità a base di cipolla e non solo. Alle 21 Musica live. Domenica alle 8.30 partono le escursioni nel territorio a piedi e in Mountain Bike. Alle 11 il laboratorio di Torrone sardo artigianale con l’antica ricetta di Antonello Monte. Alle 17.30 Gianpaolo Demartis proporrà l'incontro “Erbe e magia nella tradizione popolare sarda”. Alle 18.30 sarà la volta di "Golden Hour: Aperitivo con la dorata", un inedito appuntamento focalizzato sulla mixology contemporanea condotto da Pinuccio Mangatia e Francesco Cuccuru. Alle 19.30 sarà il momento dello show cooking dello chef Pier Paolo Argiolu Cozzina, anche volto amato di Videolina. La serata si concluderà con l'omaggio musicale a Ornella Vanoni. Nei giardini dello storico Palazzo Tonca sarà visitabile lo spazio d’arte e cultura “Carta Creations & Design”, la casa d’arte-atelier-museo di Giuseppe Carta.

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