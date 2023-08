Preghiere sul pentagramma, l’architettura è polifonica 

Nei luoghi sacri ci sono architetture che avvicinano a Dio. In questi luoghi spesso la preghiera, fatta canto, si può elevare fino al Signore. L’associazione culturale Amici del Coro è protagonista di una serie di concerti tra architetture religiose e polifonie, la Musica nei luoghi sacri. Alle esecuzioni corali si alterneranno gli interventi di Battista Giordano al flauto, Antonella Chironi al clavicembalo e degli architetti Lucia Deiana e Carmen Garfias Santiago, focus incentrati sull’analisi storico architettonica dei siti. «Il progetto – spiega il direttore dell’ensemble Silvio Carobbi – vuole percorrere luoghi sacri anche di rilevante interesse storico culturale per trasmettere con il bello acustico, la parola del Signore anche in forma musicale». Gli interventi degli architetti vogliono porsi come tramite tra l’architettura del luogo, ornata del suo simbolismo e della sua storia e la musica che si fa preghiera. Nel programma musiche di Haydn, Bach, Ruiu, Palestrina e altri. Primo appuntamento il 25 agosto nella chiesa della Vergine Assunta a Santa Maria Navarrese. Si prosegue il 2 settembre a Galtellì, (San Pietro), il 21 ottobre a Orotelli, (San Giovanni), il 6 dicembre a Ottana, (San Nicola), il 16 dicembre a Nuoro, nel monastero della Carmelitane. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA