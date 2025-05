Preghiere segrete nel luogo del martirio 

È pesante il passo dei fedeli sulla spiaggia di Nora. La fatica morde le caviglie e la sabbia che si intrufola nelle scarpe rallenta l’andatura ma nessuno si lamenta mentre segue la processione che dalla chiesetta conduce Sant’Efisio all’ingresso della zona archeologica.

La messa del mattino celebrata in un sagrato affollato come non mai, il corteo che a due passi dalla riva suggella il soggiorno del Martire Guerriero nel luogo in cui terminò la sua vita terrena: ieri, con un altro bagno di folla, Pula si è stretta attorno al “suo” santo. Il viaggio verso Cagliari ripartirà oggi di buon mattino: dopo le tappe a Villa San Pietro, Sarroch, Villa d’Orri e Maddalena spiaggia, il simulacro farà ritorno a Stampace.

Tantissimi i fedeli alla messa delle 11 celebrata all’aperto da monsignor Giuseppe Baturi. Mentre i fedeli percorrono i pochi scalini sconnessi che portano alla cripta della chiesetta, i primi turisti si godono la mattinata di sole in spiaggia. Per Paolo Olla Sant’Efisio non è solo devozione ma il collegamento con un padre che non c’è più, e un voto da rispettare: «Vengo a Nora tutti gli anni. La festa è anche il momento per ricordare chi non può più festeggiare insieme a noi. Dal 1977 cerco di non mancare mai a questo appuntamento: un modo per portare avanti l’impegno di mio padre, che chiese al santo l’intercessione per tornare a casa sano e salvo mentre, durante la Seconda guerra mondiale, combatteva in Jugoslavia».

Per Elena Siddi, di Sarroch, Sant’Efisio è una presenza costante nella sua famiglia, da vivere non solo i primi giorni di maggio: «Tutti i lunedì andiamo a messa a Stampace. Per noi la devozione nei suoi confronti è quotidiana. Io e mio marito abbiamo trasmesso a nostro figlio il nostro amore per il santo».

Nel sancta sanctorum del piccolo tempio che si affaccia sul mare l’odore della cera delle candele impregna l’aria; i fedeli rimangono nella cripta giusto il tempo di accendere un lume e recitare una preghiera. «Ho chiesto la protezione per la mia famiglia», dice Anna Paola Frau, di Sestu: «Alla fine credo che tutti chiedano un’intercessione per il bene dei propri cari». Mentre salgono le scale, anche Daniele ed Elena Capra, di Selargius, rivelano la loro preghiera al Martire Guerriero: «Abbiamo chiesto di poter proseguire il nostro cammino, e che ci tenga sempre uniti». Salvatore Utzeri, di Domus de Maria, sul sagrato attende seduto al suo posto l’inizio della messa: «Vengo qui da tanti anni ma è sempre emozionante tornarci: è bellissimo vedere così tanta gente che viene solo per stare vicino al santo».

Il sindaco, Walter Cabasino, tira le somme della due giorni di festeggiamenti a Pula: «Quest’anno sono stati tantissimi i fedeli arrivati da tutto l’hinterland cagliaritano ma anche da diverse parti dell’Isola. Questo dimostra come il culto di Sant’Efisio non abbia confini. Quella di Nora è di sicuro la tappa più suggestiva ed emozionante della permanenza del santo a Pula: ancora una volta, oltre all’Alter Nos, abbiamo voluto che alla messa delle 11 fossero presenti tutti i sindaci della Città metropolitana».

Lasciata Nora, è intimo il momento che accompagna il rientro del simulacro verso la parrocchia al lume di candela per l’ultima notte a Pula: la stanchezza fa il paio con la malinconia per la festa ormai agli sgoccioli, e ogni devoto spera di rivivere gli stessi momenti anche il prossimo anno.

