Preghiere, rosari e pellegrinaggio nella laguna: Sant’Avendrace festeggia il suo Santo patrono 

Continuano i festeggiamenti in onore di Sant’Avendrace, patrono del quartiere cagliaritano. La tredicina iniziata domenica primo settembre con la messa il rosario e la supplica, proseguirà con il pellegrinaggio del Santo a Sa Illetta, giovedì alle 15, nel viale di fronte alla chiesa, dove è in programma il raduno delle persone con difficoltà di movimento che potranno usufruire del trasporto gratuito in corriera, prenotando al numero dell’associazione Fiocco bianco argento 370/1587320

Alle 16 la messa davanti allo stabulario di Santa Gilla presieduta da monsignor Ferdinando Caschili, vicario generale dell’arcidiocesi di Cagliari, alle 17 la processione del simulacro di Sant’Avendrace con le barche dei pescatori del Consorzio ittico in navigazione sullo stagno e, a seguire, la tradizionale benedizione.

Venerdì le celebrazioni per la venerazione del Santo patrono partiranno alle 19 con la messa: alle 20 si terrà la processione per le vie del quartiere.

