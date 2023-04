«Preghiere ma col consenso dei genitori» 

La lettera è già arrivata sul tavolo del Ministro. I genitori di San Vero Milis, che non hanno mai contestato l’operato della maestra Marisa Francescangeli nonostante la recita delle preghiere in classe, hanno voluto far arrivare la propria versione dei fatti al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, alla sottosegretaria Paola Frassinetti e al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani dopo il caso dell’insegnante sospesa per venti giorni per la recita delle preghiere in classe. Hanno firmato la lettera complessivamente 20 genitori su 33 delle classi quarta B, terza A e terza B. «Nella 4 B la maestra chiese ai genitori il permesso di recitare una preghiera in classe in vista dei sacramenti – si legge - il permesso fu concesso all’unanimità da tutte le famiglie. Non si è mai parlato di eruzioni vulcaniche». E ancora: «Nella terza A non risulta che i bambini abbiano mai pregato in classe, nessuno ha mai segnalato turbamenti. Nella terza B la maestra Marisa ha fatto realizzare un braccialetto con le perline e con l’immagine di Maria. Ha portato un olio, hanno recitato insieme una preghiera di loro spontanea volontà». ( s.p. )

