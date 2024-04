Preghiere e lacrime di dolore, in chiesa tanti adolescenti 

«Patrick era un ragazzo molto vivace, ma tanto generoso. Aiutava molto in parrocchia e nell’oratorio». Suor Sandra Bona lo ricorda così nella chiesa di San Domenico Savio, a Nuoro, dove ieri mattina ragazzi e genitori restano anche al termine dell’incontro di preghiera voluto da don Stefano Paba per ricordare Patrick Zola ed Ythan Romano.

Il dolore

La religiosa guida la preghiera: una decina del rosario per l’uno, una decina per l’altro. Lei era la catechista di Patrick: lo seguiva in vista della cresima. «Era in programma il 21 aprile. A Patrick piaceva soprattutto lavorare. Per questo era sempre il primo», dice suor Sandra. Accanto a lei suor Carmen Pilloni che, invece, alcuni anni fa ha preparato Ythan alla prima comunione. «Era vivace, ma molto buono, appassionato di moto», dice.

Le parole dolci delle religiose accompagnano le lacrime che gli adulti cercano di tenere a bada di fronte alla moltitudine dei ragazzi accorsi dopo l’invito del parroco. Un modo per ritrovarsi e condividere un dolore profondo e pieno di laceranti silenzi che sconvolge non solo questa comunità parrocchiale dove Patrick non mancava mai e a volte si presentava con l’amico Ythan, ma l’intera città. Sul Municipio sventola la bandiera a mezz’asta. Il giorno dei funerali, che saranno celebrati dal vescovo Antonello Mura, sarà lutto cittadino.

In chiesa

«Dio mio perché bisogna arrivare a questo punto», mormora in chiesa una donna abbracciando una giovanissima. Qui la rabbia per una tragedia assurda e sconvolgente è mista alla speranza che il parroco, pur con la fatica della commozione, cerca di infondere nel nome della fede. «Chiediamo anzitutto che il Signore asciughi le lacrime dei genitori di Patrick e Ythan. Per Patrick e Ytan sarà una Pasqua eterna», esordisce don Stefano Paba davanti a una chiesa affollata. Evoca la familiarità col rischio, con l’avventura, con la sfida, forse anche con il pericolo che le vittime di Pasquetta come gli adolescenti d’ogni tempo amano con spensierata leggerezza. Non a caso, dalle immagini custodite nel telefonino, cita quella in cui Patrick sta sulla cappotta del pulmino, durante una gita a Capo Comino. «Era pronto alla sfida senza temere niente per sè», ricorda commosso.

La preghiera

«Chiediamo a san Domenico Savio che ci faccia capire la morte a 14 e 15 anni», dice il sacerdote che assieme alle suore ha preparato canti e riflessioni. «Siamo qui per pregare il Padre per averci donato la presenza e l’amicizia di Patrick e di Ythan. Vogliamo pregare per loro perché siano accolti nel Paradiso e per le loro famiglie perché ricevano dal Signore consolazione e pace. Chiediamo l’intercessione della Vergine affinché li accolga nel suo abbraccio materno e li custodisca sempre con la sua protezione», dice. La mezz’ora di preghiera non basta di fronte a un dramma sconfinato. E allora, nel dolore collettivo, in tanti si attardano in chiesa dove viene proposto un nuovo rosario. Chi esce fuori volge lo sguardo all’altura di fronte dove il gioco dei due amici è finito in tragedia risucchiando tutti in un dolore profondo.

