Preghiera per Giorgio e Giuseppe 

Nella grande chiesa del Miracolo, a Bitti, don Totoni Cossu celebra la messa assieme a don Totoni Cosseddu, parroco di Onanì dove risiede Antonio Pittalis con la sua famiglia. In prima fila, vicino ai parenti, il sindaco Giuseppe Ciccolini. La messa è un’invocazione piena di dolore e di misericordia, dall’inizio alla fine. «Di fronte a questa situazione non ci sono parole. Nella fede ci affidiamo a Dio perché ci ama e quello che permette anche nelle croci ha un senso. E se anche umanamente tutto sembra assurdo in Lui tutto ha un significato e un valore», dice il parroco. La preghiera è per tutti: per «Giorgio perché Dio l’accolga in Paradiso», per Giuseppe «perché il peso di ciò che ha fatto l’aiuti a comprendere e sia capace di chiedere al Signore il perdono», per Antonio perché «il Signore lo consoli».

Monsignor Mura aggiunge: «Difficile capire, più difficile ancora giudicare anche quando, come si chiedeva Sant’Agostino, pensando solo a se stessi si passa anche sul corpo di una mamma, di un fratello. La cronaca purtroppo ogni giorno ci offre molte conferme. Interpretando i sentimenti di tante famiglie e di tutta la comunità invito a pregare per Giorgio che ora è innanzi a Dio, per Giuseppe che ora nella coscienza porta un peso che se potesse tornare indietro avrebbe evitato, per Antonio, il terzo fratello chiamato a farsi carico degli altri due: uniti nella preghiera chiediamo la sapienza del cuore perché queste tragedie non succedano più».

Davanti alla bara coperta di fiori, protetta dal silenzio profondo di una comunità rimasta senza parole, risuona la preghiera del vescovo di Nuoro. Monsignor Antonello Mura, nel suo messaggio, riflette su un omicidio generato in famiglia, scatenato dall’ira violenta che Giuseppe Pittalis ha scaricato sul fratello Giorgio. Il vescovo ammette la difficoltà di fronte a uno squarcio tanto lacerante parlando di «ossa delle proprie ossa, sangue del proprio sangue, ossia figli e fratelli».

La preghiera

La messa

Nell’omelia confessa: «Un velo nero ha sovrastato venerdì il cuore di ognuno di noi. L’esperienza del male, del peccato, di sofferenza, dolore, lacrime, angoscia ci ha tutti in qualche modo bloccato». Il pensiero per Giuseppe è perenne: «Ciò che ha fatto lasciamolo al giudizio di Dio, noi non lo capiamo ma gli vogliamo bene ugualmente». Il messaggio finale è un appello accorato: «Il Signore liberi il nostro paese da ogni forma di male e ci doni di vivere da fratelli, che vanno avanti insieme nella speranza, nella gioia, nella pace».

In cimitero l’ultimo abbraccio commosso della folla a Giorgio. In tantissimi lo seguono mentre nei necrologi sui muri “gli amici di una vita” lo salutano così: «Persona buona, solare, disponibile e di compagnia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

