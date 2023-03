Preghiera in fonderia per difendere 1.500 posti di lavoro  

Tutti uniti per sostenere i lavoratori della fonderia di San Gavino e dello stabilimento di Portoscuso della Portovesme srl. Ieri, nel grande piazzale sotto la grande ciminiera, non è stata una domenica qualunque perché questa volta è stata tutta la Chiesa della diocesi di Ales-Terralba a scendere in campo con una messa solenne al fianco dei lavoratori che da venerdì sera sono asserragliati dentro la fonderia con le tende e i sacchi a pelo. Gli striscioni parlano chiaro: « Vogliamo lavorare , Il lavoro è dignità, non carità , Novant’anni di fonderia in un attimo spazzati via . Alle 11.30 il piazzale è diventato troppo piccolo per contenere le oltre 500 persone venute a portare la loro solidarietà ai lavoratori. Davanti ai cancelli della fabbrica la messa presieduta dal vescovo Padre Roberto Carboni e concelebrata dai sacerdoti operanti a San Gavino, don Pier Angelo Zedda, don Elvio Tuveri e don Mario Meloni e da don Marco Statzu, direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro. Con la voce rotta dall’emozione ha preso la parola Cristiano Lixi, uno dei tre componenti della Rsu della fonderia: «Siamo qui da venerdì e abbiamo deciso di intraprendere quest’azione perché stiamo stufi di chi non ha scrupoli per il futuro del nostro stabilimento, di noi lavoratori di San Gavino e di quelli di Portovesme. Non è stato aperto un dialogo senza pensare a noi e alle nostre famiglie. Non so che cosa otterremo, ma non dobbiamo mollare, dobbiamo dosare le forze e continuare a lottare».

Il messaggio

Il vescovo è in prima linea: «Siamo di fronte a una situazione complessa e chiediamo chiarezza all’azienda. Molti lavoratori – ha rimarcato padre Roberto Carboni - stanno vivendo la loro personale “settimana di passione” data dall’incertezza del futuro, e un’angoscia profonda. Come cristiani sappiamo che la settimana di passione si compie nella Resurrezione ed è per questo che imploriamo che arrivino annunci di speranza». La Chiesa di Ales-Terralba si fa dunque portavoce di una parola di incoraggiamento e di speranza per tutti i lavoratori: «Chiediamo - tuona con voce decisa Padre Carboni – che non si decida sulla pelle dei lavoratori, ma a vantaggio di tutti. Occorre riprendere il dialogo per trovare una soluzione positiva alla vertenza. Manterremo desta l’attenzione sulla situazione perché sia rispettata la dignità delle persone e ognuno possa trovare il riconoscimento del proprio diritto al lavoro e alla serenità della propria famiglia».

In prima linea, tra i diversi sindaci, quello di San Gavino Carlo Tomasi: «La chiusura della fonderia avrebbe conseguenze drammatiche per l’economia e per la vita di 200 famiglie. Non possiamo permettere che questo accada e facciamo appello alle istituzioni regionali, al Governo e alla Glencore perché non abbandoni la Sardegna dismettendo gli impianti produttivi» . Messaggi anche dal l’assessora alle Attività produttive Silvia Mamusa e dall’assessore al Lavoro Bebo Casu. Tanti i sindacalisti presenti come Emanuele Madeddu, segretario generale della Filctem Cgil: «La presenza delle famiglie dei lavoratori alla messa celebrata dal vescovo dimostra la grande preoccupazione per il futuro – ha detto – La chiusura della fabbrica rappresenterebbe un tracollo sociale inaccettabile. Occorre trovare soluzioni».

Portovesme

Ieri i lavoratori che si erano incatenati ai tornelli della fabbrica di Portovesme hanno deciso di interrompere la protesta per portare la solidarietà del Sulcis a San Gavino: «Saremo vigili con attenzione all'evolversi della situazione – hanno detto Patrizio Cancedda e Tore Marzeddu – e in caso di notizie negative ci riserveremo ad altre forme di lotta». Oggi alle 8 si terrà un’assemblea con tutti i lavoratori e si decideranno le prossime mosse. Ieri sul tema è intervenuto il consigliere regionale del Pd Cesare Moriconi sottolineando «la necessità di una convocazione straordinaria e urgente del Consiglio regionale e la valutazione di una richiesta al Governo nazionale di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale dell’impianto di Portovesme».