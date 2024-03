«Preghiamo per Maria e suo figlio» 

Sono appena passate le 10.30 quando la salma di Maria Atzeni viene portata ai piedi dell’altare della chiesa di Santa Teresa del Gesù Bambino. Un intero paese si è stretto ieri attorno alle 76enne uccisa il 24 febbraio dal figlio Simone Uras e alle 11 – all’inizio delle esequie funebri – le serrande dei negozi si sono abbassate in segno di lutto. Tante le persone che devono stare in piedi accanto alle panche affollate. La bara è coperta da un tappeto di fiori e da una foto di Maria Atzeni. Vicino a lei, seduto nei primi banchi con alcuni familiari, il figlio Maurizio, il cui sguardo assorto si ferma sul feretro in un silenzio che si fa preghiera.

L’omelia

La celebrazione ha inizio alla presenza dei due sacerdoti del paese don Elvio Tuveri, Don Pierangelo Zedda, del diacono don Ignazio Corrias e del vescovo della diocesi di Ales-Terralba padre Roberto Carboni, che ha parole di conforto per tutti: «Siamo qui per condividere il dolore della famiglia e di tutta la comunità sangavinese. È un momento che ci invita tutti quanti a riflettere». Così il vescovo invita a riflettere e a non esprimere facili giudizi: «L’atteggiamento che ci viene chiesto è quello della preghiera e del silenzio. Nessuno di noi è chiamato a giudicare: chiedo la misericordia di Dio per questa famiglia. Il Signore conosce l’ottusità del nostro cuore e questa morte violenta ci interroga come comunità di cui ha fatto parte anche la signora Maria. Forse sapevamo di un suo disagio, di una sua fatica. Dio ci chiede: dove è tuo fratello? Dove è tua sorella? Le persone hanno bisogno non solo di un aiuto materiale, ma anche di ascolto e sostegno. Questa è l’ora della preghiera sia per la famiglia che per Simone che non ha saputo gestire la sua aggressività: preghiamo anche per lui».

In silenzio

In chiesa tutti ascoltano in un silenzio: all’improvviso il cielo in parte nuvoloso si apre e i raggi del sole entrano dalle vetrate della chiesa a riempire di luce la bara di Maria posta ai piedi dell’altare. Tra i presenti ci sono anche alcuni amministratori comunali, il sindaco Carlo Tomasi con la fascia tricolore, alcuni carabinieri, volontari e tante persone che hanno conosciuto la mitezza e il grande cuore di Maria Atzeni. «Nella vita di tutti i giorni – conclude il vescovo – dobbiamo portare avanti azioni semplici stando attenti ai poveri e ai bisognosi. Oggi ci viene affidato un testamento: il Signore usa le nostre mani e i nostri piedi per farci prossimi agli altri. Ci affidiamo alla misericordia di Dio senza dimenticare coloro che soffrono e coloro che faticano. Preghiamo per la famiglia e per Simone». Poi arriva il momento della benedizione della salma portata fuori dalla chiesa: la gradinata è coperta di fiori portati da parenti, amici e dall’intero vicinato di via Tiziano dove Maria Atzeni era amata e stimata da tutti.

