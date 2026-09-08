«Preghiamo Nostra Signora del Rimedio per la città» 

Una giornata speciale, quella di ieri, per gli oristanesi che si sono ritrovati per festeggiare la patrona dell’Arcidiocesi arborense. La basilica del Rimedio era stracolma di fedeli già dalle messe dell’alba così come era stracolmo il piazzale della chiesa dove alle 18.30 ha celebrato la messa l’arcivescovo Roberto Carboni.

L’arcivescovo, nella sua omelia, non ha dimenticato di dare voce «alle richieste dell'umanità che si dibatte in situazioni di violenza, di guerra, di divisione, di scontro e grida il suo desiderio di pace». E poi una preghiera «la innalziamo a Nostra Signora del Rimedio per la nostra comunità cittadina. La festa del Rimedio ha da secoli una valenza identitaria per Oristano. Preghiamo per la nostra città, perché continui a essere accogliente, attenta ai più deboli, sempre più al servizio dei cittadini. Perché sappia valorizzare la sua storia e le tante bellezze e opportunità che le vengono riconosciute. Preghiamo perché le Istituzioni abbiano sempre a cuore il benessere della comunità e le loro azioni e parole sempre a questo siano dirette. La collaborazione di tutti i cittadini è necessaria, insieme all’impegno di coloro che hanno responsabilità di governo».

Oggi per la Beata Vergine Maria Salus Infirmorum, messe alle 7, 8, 9, 10 e 11; poi la celebrazione per i malati animata dal coro alle 17; quella per le famiglie alle 18.30 e l’ultima alle 20.

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