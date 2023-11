“Pregheus impari!” Preghiere in limba da non dimenticare 

“Pregheus impari!” è il titolo della prima edizione del Premio di poesia e prosa religiosa in lingua sarda organizzato dalla parrocchia S. Vittoria V.M. di Seuni. I componimenti in versi e i racconti dovranno pervenire all’assistente spirituale del centro, frazione di Selegas, entro il prossimo 15 dicembre. «Vogliamo raccogliere in un volume antologico», spiega monsignor Gianfranco Zuncheddu, promotore dell’iniziativa, «le espressioni più vere e attuali del senso religioso della gente di Sardegna che continua a pregare, individualmente e in gruppo, in limba. Un patrimonio culturale e religioso che non deve essere disperso. Non è un’operazione archivistica, ma un progetto che vuole esaltare le manifestazioni di una pietas anche di alto valore poetico e affettivo che esprime la continuità del sentimento religioso della nostra gente, di un’autentica e attuale ricerca di Dio da parte del nostro popolo».

Il concorso, completamente gratuito, è articolato in due sezioni, prosa e versi. La prima prevede racconti di religiosità verso i santi, Gesù e la Madonna, non più lunghi di 9000 caratteri. Le poesie non devono superare i 16 versi in rima, sciolti o liberi. La partecipazione è aperta a tutti, anche ai sardi non residenti nell’Isola. Informazioni sul sito della Fondazione Sardinia.

