«Prefettura nell’ex carcere? Almeno riapre» 

Sul futuro dell’ex carcere che fu Reggia giudicale si sprecano parole, tesi, ricostruzioni; si sollevano scudi in nome e per conto di un popolo che la storia degli Arborea ormai non la studia più. E si registrano posizioni differenti da parte del sindaco e di chi la fascia tricolore l’ha indossata anni fa.

La discussione

La decisione dei padroni di casa, Agenzia del Demanio, di trasformare entro 5 anni l’ex carcere in Prefettura (e dedicare un’ala a museo della memoria) fa storcere il naso a chi vorrebbe che quell’immobile venga dato al Comune, facendo quasi intendere che lo Stato sia altra cosa. Si parla di un edificio che si estende su 5.800 metri quadri interni e 1.700 esterni. Il Demanio prevede una spesa di 13 milioni per riqualificarlo e di 2 milioni in progettazioni. Ma chi chiede la cessione al Comune cosa ne vorrebbe fare? E con quali soldi si dovrebbe riqualificare?

I nodi

Ognuno dice la sua, dimenticando però che in questa città non ci sono soldi per ristrutturare un mercato civico; non si apre Casa Pau perché non si può installare un ascensore; da oltre 10 anni si parla del museo Giudicale; la Torre di Portixedda e quella di Torregrande sono nel degrado; Villa Eleonora resta nel dimenticatoio; il centro della ceramica nell’ex carcere di via Ghilarza è sulla carta; Palazzo Paderi resta chiuso e il Comune non riesce a far valere un contratto di permuta con l’Asl; l’ex complesso di San Francesco è un cantiere da decenni; la Fondazione Oristano non assume un nuovo direttore per mancanza di fondi. E questo solo per restare nel “mondo” della cultura.

La posizione

Il sindaco Massimiliano Sanna, che anche da vice nella Giunta Lutzu ha più volte espresso la volontà che l’ex carcere dovesse entrare nel patrimonio del Comune, dopo l’annuncio del Demanio ha commentato: «Oggi, per la prima volta, siamo di fronte alla possibilità di ridare vita a un edificio che è custode dell’identità della nostra comunità. Questa amministrazione non ha rinunciato a sostenere la richiesta di avere la titolarità della Reggia, ma allo stesso tempo non intende assistere inerte all’ulteriore decadenza di ciò che rimane di quella preziosa testimonianza storica». Il sogno cullato da Sanna era trasformare l'ex carcere in un campus universitario.

L’ex sindaco

Sogno diverso da parte dell’ex sindaco Guido Tendas che voleva creare «Un Museo di storia della città inteso come Istituto di Cultura che acquisisce, conserva ed espone i beni culturali immateriali e materiali della storia di Oristano». Tendas ricorda che il Demanio ha da sempre voluto spostare uffici pubblici in quello stabile per tagliare i costi legati agli affitti passivi. Per questo ufficializzò una proposta in base alla quale il Comune offriva al Demanio un’area dove costruire uffici e in cambio incassava ex carcere e circa 7 milioni. Proposta caduta nel vuoto quando lasciò la fascia tricolore. «Resto dell’idea che in spirito di leale collaborazione Regione e Comune abbiano il diritto/dovere di avanzare la richiesta al Demanio perché l’ex Casa circondariale venga acquisita al patrimonio regionale prima e ceduta poi al Comune». Trova «preoccupante l’assenza del sindaco alla conferenza di presentazione del programma di intervento nella nostra città da parte del Demanio». E conclude sottolineando che «l’attuale proposta contrasta con la destinazione di quell’edificio vincolato e sotto la giurisdizione della Soprintendenza. Per arrivare fino in fondo sarà necessario che il Consiglio comunale approvi una variante urbanistica».

Il prefetto

Salvatore Angieri non ha dubbi sulla bontà dell’operazione dal Demanio, «e non può sottacersi che si consentirà la fidelizzazione della Prefettura al territorio scongiurando quei tentativi di soppressione che pure si sono paventati in un recente passato». Sottolinea che «una somma ingente arriverà in provincia con ricadute positive sull’indotto per le imprese e che consentirà di sottrarre all’inutilizzo l’importante monumento il quale, assegnato ad un’Amministrazione Statale, sarà mantenuto per conservarlo in ottime condizioni». Ribadisce che «una porzione dell’immobile sarà assegnata alla gestione del Comune senza oneri di locazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA