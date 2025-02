«Preferiamo vivere in strada» 

Si sono avvicinati a una ventina di clochard per verificare il loro stato di salute e per capire se volessero utilizzare il sistema di accoglienza comunale, andando a dormire in una struttura e poi mangiare anche un pasto caldo. Ma sono anche intervenuti per gestire alcune – poche – situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica, emettendo tre ordini di allontanamento entro le ventiquattr’ore. Questo il servizio congiunto effettuato mercoledì sera dai Carabinieri del comando provinciale e dalla Polizia Locale nel centro storico, tra via Roma, via Sassari, piazza del Carmine e il largo Carlo Felice, e in altre zone come via Sant’Alenixedda e il parco della Musica. Gli ultimi recenti fatti, con la morte di un senzatetto a San Michele e altri due salvati, da una carabiniera e un finanziere che andavano al lavoro, da un rogo del loro giaciglio in via Riva di Ponente.

I numeri

Militari e agenti hanno agito soprattutto per fornire un sostegno ai senzatetto, intervenendo solo nei casi considerati potenzialmente pericolosi, in quelle che sono le 24 zone “rosse” previste dal regolamento di sicurezza e polizia urbana del Comune. Secondo la mappa dell’amministrazione, attualmente sono 46 le persone che vivono in strada: sono quasi tutti uomini (42), gli stranieri sono 9. Nelle strutture dormitorio del Comune trovano riparo 130 ospiti. Durante il servizio svolto da Carabinieri e Polizia Locale sono stati identificati circa venti clochard, soprattutto nelle zone del centro storico. Sono stati invitati a farsi assistere dal personale e dalle associazioni di volontariato, oppure a recarsi nei dormitori: nessuno ha voluto però lasciare la propria postazione in strada. E durante il giro era presente anche un’ambulanza del 118 con il personale medico e infermieristico.

Il degrado

La serata e nottata ha visto anche la necessità di intervenire per situazioni e comportamenti di tre chochard che rischiavano di diventare potenzialmente pericolose. Sono così scattati tre ordini di allontanamento e anche una sanzione amministrativa per il mancato rispetto del regolamento di sicurezza e polizia urbana. «L’obiettivo di queste attività congiunte», viene evidenziato dai comandi dell’Arma e della Polizia Locale, «è coniugare l’esigenza di una città ordinata e sicura, con il dovere di prestare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. C’è la volontà di rafforzare il presidio del territorio e, allo stesso tempo, promuovere soluzioni di sostegno per coloro che vivono condizioni di estrema difficoltà economica e sociale». Aspetto, quest’ultimo, su cui è al lavoro l’assessorato alla Salute e al Benessere dei cittadini, come ribadito nei giorni scorsi dall’assessora Anna Puddu: «Vogliamo creare una regia comunale che coordini le associazioni di volontariato e i cittadini. E per combattere il disagio di senzatetto con patologie legate all’abuso di droghe e alcol, vogliamo puntare a un collegamento con i centri di Salute mentale e i Serd».

