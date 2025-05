Predoni di sughero in azione a Sa Serra 

Furto di sughero a Orotelli, in località Sa Serra. Decine le piante ad aver subito i danni da parte dei ladri. Mercoledì è stata presentata denuncia ai carabinieri di Orotelli e alla stazione forestale di Orani, ora impegnati a indagare sull’accaduto e a intensificare la sorveglianza nei terreni comunali. Non solo, i controlli saranno intensificati anche all’interno del centro abitato. Ad annunciarlo è il primo cittadino Tonino Bosu che afferma: «Il sughero è una risorsa importante per l’intera comunità e per il nostro patrimonio. Chi va a rubare non usa le precauzioni e attenzioni e spesso rovina l’albero, per sempre. Dunque, oltre al danno economico verso l’intera comunità, c’è anche quello alla pianta. Il sughero è da estrarre fra due anni e, ribadisco, rappresenta una risorsa collettiva. Non è accettabile che qualcuno, approfittando della scarsa vigilanza, agisca indisturbato sottraendolo».

L’estrazione del sughero avviene ogni dieci anni e costituisce per il bilancio comunale una risorsa essenziale utile a finanziare opere pubbliche e servizi.

Allo stato attuale sono in corso accertamenti e verifiche per valutare i danni. Tra incendi e furti, le campagne orotellesi non trovano pace, nonostante l’impegno il lavoro da fare è immenso. Il sughero rappresenta per molti Comuni barbaricini una ricchezza e, per questo, è spesso al centro dell’attenzione da parte dei malintenzionati. «Confidiamo nella collaborazione di tutti per tutelare un bene comune come il sughero, e per migliorare il benessere e la vivibilità del nostro paese», conclude Bosu. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA