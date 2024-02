Predestinato, è passato per Cagliari 

Una vita da secondo, poi Francesco Calzona è diventato grande con la chiamata alla guida della nazionale slovacca, portata a suon di vittorie ai prossimi Europei. Successi che lo hanno riportato a Napoli, per sostituire Walter Mazzarri, la sua prima volta, a 55 anni, da padrone di una panchina in Serie A. Con l'esordio in previsione per domenica a Cagliari, dove avrebbe potuto iniziare, tre anni fa, la carriera da primo allenatore.

Cagliari nel destino

Calzona è stato lo storico vice di Sarri, dal Perugia al Napoli, passando per Alessandria, Sorrento ed Empoli. Poi, nel 2018, i due si separano quando il tecnico toscano si trasferisce in Premier, al Chelsea. Nell'estate del 2020 il Cagliari lo sceglie come vice di Di Francesco. Quando il presidente Giulini decide di interrompere il rapporto con DiFra, il Cagliari chiede ai candidati di poter tenere Calzona come vice, ma valuta anche l'idea di affidare allo stesso tecnico calabrese la panchina rossoblù. Alla fine, viene scelto Semplici, che però conferma come suo secondo Consumi. E così Calzona lascia la Sardegna e torna a Napoli, come collaboratore tecnico di Spalletti. Nel 2022, a sorpresa, arriva la chiamata della Slovacchia e Calzona conquista tutti. Anche De Laurentiis che decide di affidargli la panchina del Napoli. Stavolta da primo allenatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA