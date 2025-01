Predda Niedda, slalom tra i rifiuti 

Un cimitero di rifiuti. A Predda Niedda si accumula la spazzatura “irregolare” in ogni angolo, rientranza, e distesa delle strade. Lasciti a profusione di sedie, poltrone, passeggini, elettrodomestici da parte di chi pensa bene di bypassare i passaggi dall’ecocentro per abbandonare tutto in mezzo all’erba, contando sull’ampiezza degli spazi. E a tratti il paesaggio si fa impressionante disseminato com’è per decine di metri di scooter, ridotti allo scheletro dell’intelaiatura, di pattume che cresce insieme alle piante in un ibrido connubio di natura e inciviltà, di cartone catramato, con il suo rilascio di sostanze inquinanti. A ogni svolta fanno mostra di sé pile di buste strapiene, spesso spaccate che riversano fuori i contenuti. C’è poi chi pensa di depredare pozzetti e tombini di coperchi e grate creando un pericolo per chi ci dovesse finire dentro, costringendo gli operatori a riempire i buchi con ruote e bidoni, aumentando la sensazione di trovarsi in uno scenario da favelas. «Non tocca a noi- commenta l’assessore all’Ambiente Tore Dau- ripulire. Noi ci occupiamo della gestione del verde e della raccolta dei rifiuti provenienti dalle attività del luogo». Ma ci sono pure le buste “bollinate” dal Comune, perché non conformi al regolamento per il ritiro, che restano lì dimenticate come il resto dell’area. (e.fl.)

